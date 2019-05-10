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НОВОСТИ

В Москве на субботу объявлен "желтый" уровень опасности

13:30 10.05.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на субботу, 11 мая, из-за ветра и грозы, сообщает Гидрометцентр России.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и грозы был объявлен в столице на пятницу, 10 мая.

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