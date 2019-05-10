Россия и Япония не смогли урегулировать расхождения по мирному договору
14:10 10.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва и Токио не смогли урегулировать расхождения по вопросу заключения мирного договора в ходе переговоров глав МИД РФ и Японии в российской столице. Об этом заявил в пятницу японский министр иностранных дел Таро Коно по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
"Нельзя сказать, что в результате сегодняшних переговоров мы смогли преодолеть расхождения. Но мы твердо решили, что установление истинного партнерства путем преодоления этой сложной проблемы отвечает нашим стратегическим интересам. Именно поэтому мы так часто встречаемся и не жалея сил проводим дискуссии", - сказал он.
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