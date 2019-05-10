Россия и Япония не смогли урегулировать расхождения по мирному договору

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Токио не смогли урегулировать расхождения по вопросу заключения мирного договора в ходе переговоров глав МИД РФ и Японии в российской столице. Об этом заявил в пятницу японский министр иностранных дел Таро Коно по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Нельзя сказать, что в результате сегодняшних переговоров мы смогли преодолеть расхождения. Но мы твердо решили, что установление истинного партнерства путем преодоления этой сложной проблемы отвечает нашим стратегическим интересам. Именно поэтому мы так часто встречаемся и не жалея сил проводим дискуссии", - сказал он.