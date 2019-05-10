0
0
0
НОВОСТИ

Россия и Япония не смогли урегулировать расхождения по мирному договору

14:10 10.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Токио не смогли урегулировать расхождения по вопросу заключения мирного договора в ходе переговоров глав МИД РФ и Японии в российской столице. Об этом заявил в пятницу японский министр иностранных дел Таро Коно по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Нельзя сказать, что в результате сегодняшних переговоров мы смогли преодолеть расхождения. Но мы твердо решили, что установление истинного партнерства путем преодоления этой сложной проблемы отвечает нашим стратегическим интересам. Именно поэтому мы так часто встречаемся и не жалея сил проводим дискуссии", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:30 10.05.2019
В Москве на субботу объявлен "желтый" уровень опасности
0
114
12:55 10.05.2019
Порошенко призвал Меркель усилить санкции против России за паспортные указы
0
171
12:14 10.05.2019
Лавров: Расхождения по мирному договору с Японией пока весьма значительны
0
208
11:30 10.05.2019
Китай примет ответные меры на американские пошлины
0
255
11:13 10.05.2019
Названа причина смерти Сергея Доренко
0
281
10:36 10.05.2019
Курс доллара и евро вырос на Московской бирже
0
384
10:07 10.05.2019
Эстония поднимет вопрос о новых санкциях против России
0
355
09:20 10.05.2019
На МКС учуяли запах спирта
0
378
09:00 10.05.2019
США считают, что Россия манипулирует валютой
0
435
08:56 10.05.2019
В Москве сегодня снова дожди и грозы
0
332

Возврат к списку