В Москве до утра субботы будут идти ливни с грозами

16:20 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

В столице и области до утра субботы, 11 мая, ожидается ливневый дождь, гроза и сильный ветер, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Москве.

«По прогнозам синоптиков начиная с 15:00 на территории Москвы и Московской области с сохранением до 11:00 11 мая ожидается ливневой дождь, местами грозы, при грозе усиление ветра до 13-18 м/с», - говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали водителям в условиях непогоды снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не надо укрываться под деревьями.