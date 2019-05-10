В Москве до утра субботы будут идти ливни с грозами
16:20 10.05.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
В столице и области до утра субботы, 11 мая, ожидается ливневый дождь, гроза и сильный ветер, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Москве.
«По прогнозам синоптиков начиная с 15:00 на территории Москвы и Московской области с сохранением до 11:00 11 мая ожидается ливневой дождь, местами грозы, при грозе усиление ветра до 13-18 м/с», - говорится в сообщении.
В ведомстве рекомендовали водителям в условиях непогоды снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не надо укрываться под деревьями.
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