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Индийские истребители поднялись на перехват грузинского самолета

16:40 10.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители ВВС Индии вынудили в пятницу приземлиться грузинский грузовой самолет, после того как тот отклонился от заданного курса. Как сообщает телеканал NDTV, самолет был посажен в аэропорту Джайпура.

По этой информации, индийские истребители были подняты на перехват грузинского самолета, летевшего из пакистанского Карачи в Нью-Дели. По неясным пока причинам борт отклонился от заявленного курса и вошел в индийское воздушное пространство в незапланированном месте в районе штата Гуджарат.

Как отмечает телеканал со ссылкой на источники, индийская сторона ведет допрос пилотов.

Прочие подробности пока не сообщаются.

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