США могут найти замену Турции в рамках программы создания F-35
17:50 10.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты рассматривают вариант замены Турции в рамках программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35 в связи с намерением Анкары приобрести у России зенитные ракетные системы С-400. Об этом заявила в пятницу на брифинге для журналистов заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд.
"Мы уже какое-то время работаем, рассматривая альтернативные находящимся сейчас в Турции источники в рамках цепи поставок по [программе создания] F-35. Несмотря на это, мы продолжаем работать с Турцией и надеемся, что они применят для своей противовоздушной обороны систему, отвечающую [стандартам] НАТО", - сказала заместитель главы военного ведомства США, отвечая на вопрос, касавшийся планов покупки Анкарой С-400.
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