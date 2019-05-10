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НОВОСТИ

Путин и Абэ встретятся в июне на G20

18:30 10.05.2019 Источник: РОСБАЛТ

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ встретятся в июне на форуме G20, передает "Росбалт" со ссылкой на японский МИД.

Форум пройдет в Осаке 28-29 июня.

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно сообщил, что преодолеть разногласия с Россией по мирному договору пока не удалось. 30 мая в Токио пройдут переговоры глав МИД и министров обороны обеих стран.

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