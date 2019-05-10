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"Аэрофлот" отменил 14 рейсов с "Суперджетами"

19:45 10.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

«Аэрофлот» отменил 14 парных рейсов с использованием самолетов Sukhoi Superjet 100, передает радиостанция "Говорит Москва", ссылаясь на данные онлайн-табло на сайте аэропорта Шереметьево.

Уточняется, что отменены рейсы с перевозкой туда-обратно в Уфу, Ижевск, Челябинск, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Архангельск. Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Белгород, Казань, Волгоград, Пермь и Вильнюс.


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