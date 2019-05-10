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Россия заблокировала заявление СБ ООН по гуманитарному положению в Сирии

20:50 10.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия заблокировала подготовленное рядом стран заявление СБ ООН по гуманитарному положению в Сирии из-за попыток извратить ситуацию в Идлибе. Об этом заявил в пятницу заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков, отвечая на вопрос ТАСС об итогах закрытых консультаций Совбеза по Сирии.

"Мы не пропустили и заблокировали пресс-элементы, подготовленные нашей гуманитарной тройкой (курирующей соответствующие вопросы в Совбезе ООН - прим. ТАСС) в составе Бельгии, Германии и Кувейта, смысл которых [пресс- элементов] сводился к тому, чтобы извратить ситуацию в Идлибе", - сказал он.

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