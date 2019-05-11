Турция опровергла сообщение о вероятном отказе от покупки ЗРК С-400
01:58 11.05.2019
Глава департамента по коммуникациям администрации турецкого лидера Фахреттин Алтун опроверг сообщения СМИ о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от закупки зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», - сообщает RT.
«Ваши источники ошибочны», — написал Алтун в своём микроблоге в Twitter. Он подчеркнул, что «закупка С-400 — это завершённая сделка».
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