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Литва: Накануне президентских выборов объявлен день тишины

09:20 11.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

День тишины объявлен в Литве перед назначенными на воскресенье президентскими выборами, одновременно с которыми пройдет голосование на двух референдумах. Как пояснила журналистам председатель Главной избирательной комиссии Лаура Матьёшайтите, агитация, согласно закону, запрещается за 30 часов до начала голосования.

"Запрет на агитационные публикации в СМИ, а также в социальных сетях, на размещение агитационного материала в общественных местах действует до закрытия избирательных участков в день голосования", - сказала она.

Исключение составляют рекламные плакаты кандидатов, размещенные на оборудованных самоуправлениями стендах. "Если плакаты были вывешены до объявления запрета, снимать их не надо, но в радиусе 50 метров от избирательного участка не должно быть никакого агитационного материала", - отметила Матьёшайтите.

Голосование начнется 12 мая в 07:00 по местному времени (совпадает с московским). Таким образом, мораторий на предвыборную агитацию вступает в силу в 01:00 в субботу.


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