Ряд дипломатов РФ не сможет попасть на конференцию ООН по ДНЯО
09:30 11.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США не выдали визы ряду российских дипломатов, которые должны были принять участие в комитете ООН по подготовке обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 2020 года. Об этом заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков, выступая на заседании комитета в пятницу.
"В результате противоправных действий США сразу несколько российских официальных представителей так и не смогли принять участие в нашем с вами форуме", - рассказал Ермаков.
Он заявил, что в случае продолжения подобных действий саму конференциею придется перенести из США в другую страну. "В случае если до конца нынешнего года членам российской делегации на конференции по ДНЯО-2020 американские визы не будут выданы, Секретариату ООН придется вести дело к организации проведения конференции по ДНЯО-2020 в Женеве, в Вене или в столице любого другого государства, способного ответственно подходить хотя бы к выполнению своих организационно-технических обязательств перед ООН", - отметил дипломат.
"Обращаемся к Секретариату ООН и напрямую к Генеральному секретарю ООН с просьбой уже сейчас взять этот вопрос под свой личный самый пристальный контроль с тем, чтобы предотвратить совершение со стороны США противоправных действий в отношении официальных представителей государств-членов ООН", - подчеркнул Ермаков.
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