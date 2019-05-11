Трамп вводит новые пошлины на товары из Китая
09:40 11.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на товары из Китай еще на 300 млрд долларов. Об этом говорится в заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, распространенном в пятницу.
"Ранее сегодня по указанию президента Дональда Трампа США подняли тарифы на китайские товары с 10% до 25% на сумму около 200 млрд долларов", - заявил он. "Президент также приказал начать процесс повышения тарифов практически на весь оставшийся импорт из Китая, стоимость которого оценивается в 300 млрд долларов", - подчеркнул Лайтхайзер.
Он также отметил, что подробная информация об этих тарифах будет опубликована в понедельник.
В пятницу Трамп заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение американской стороной тарифов на китайские товары. Американский лидер отметил, что эти пошлины "могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, как пойдут переговоры в будущем".
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