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В Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром

10:45 11.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кратковременный дождь с грозой и порывистым ветром ожидается в Москве в субботу. Воздух прогреется до 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснением, кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в столице прогреется до 21-23 градусов, по области ожидается 18-23 градуса, на востоке региона до 26. Ветер южный, юго- западный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

В ночь на воскресенье осадков не ожидается. В Москве температура опустится до 9-11 градусов, по области до 6-11. Ветер слабый. Атмосферное давление поднимется до 750 мм ртутного столба.

В субботу на территории Московского региона установлен желтый уровень опасности из-за грозы и сильного ветра.


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