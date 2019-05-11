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Из-за столкновения судов в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив бензина

10:15 11.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разлив топлива произошел в результате столкновения буксира с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале в США. Об этом в субботу сообщает телеканал "Си-би-эс ньюс" со ссылкой на береговую охрану страны.

По его данным, нефтяной танкер столкнулся с буксиром, транспортировавшим две баржи, в результате чего одна из них перевернулась. По оценкам береговой охраны, на каждой из барж находилось около 25 тыс. тонн бензина. Точное количество разлитого горючего установить пока не удалось.

Для оценки ситуации на место происшествия был отправлен вертолет. Как передает телеканал, в городе Сибрук, который расположен недалеко от места аварии, жители пожаловались на сильный запах горючего.


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