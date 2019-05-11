В Баренцевом море пройдут российско-норвежские учения\ по спасению "Баренц-2019"
11:15 11.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спасательное судно "Алтай", самолет Ил-38 и вертолет Ка-27ПС Северного флота примут участие в российско-норвежских учениях по спасению на море "Баренц-2019", которые пройдут в Баренцевом море 28-29 мая. Об этом сообщила в субботу пресс-служба флота.
"Учение пройдет в районе Варангер-фьорда как в международных водах, так и на морской границе между Россией и Норвегией. От Северного флота в нем примут участие спасательное буксирное судно "Алтай", самолет Ил-38 и вертолет Ка-27ПС. Североморцы будут активно действовать в эпизоде, связанном со спасением людей на море", - говорится в сообщении.
Основные цели учений - отработка совместных действий по поиску и спасению терпящих бедствие людей, а также по ликвидации последствий экологически опасных происшествий в акватории арктических морей. Детали маневров будут окончательно согласованы в норвежском городе Киркенесе 27 мая.
Международные учения "Баренц" проводятся ежегодно в соответствии с соглашением между правительствами РФ и Норвегии "О сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море" от 4 октября 1995 года. Руководство маневрами поочередно осуществляют представители как российских, так и норвежских сил поисково-спасательного обеспечения.
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