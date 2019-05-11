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Туск считает, что есть вероятность предотвратить выход Великобритании из ЕС

11:45 11.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Евросовета Дональд Туск считает, что все еще существует вероятность предотвратить выход Великобритании из состава Евросоюза. Такое мнение он выразил в опубликованном в субботу интервью газете "Вангуардиа".

"Сегодня, на мой взгляд, у нас есть от 20 до 30% шансов того, что Brexit не произойдет, - отметил Туск. - Это не так мало". "С каждым месяцем все более ясно, что выход Великобритании из ЕС будет отличаться от того, что представляли промоутеры Brexit. Не вижу никаких причин сдаваться", - заявил глава Евросовета.

"Срок [для Brexit] завершается в октябре, но я буду настаивать на том, чтобы не закрывать [вопрос] определения сроков, - уточнил он. - Что касается Brexit, спешить некуда". Туск также выразил мнение, что так называемая модель ЕС отличается от модели США. "Никогда не будет Соединенных Штатов Европы наподобие Америки", - считает глава Евросовета.


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