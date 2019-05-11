Президент Украины и посол КНР обсудили развитие сотрудничества между странами

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили с послом КНР на Украине Ду Веем развитие сотрудничества между странами.

"Встретился с чрезвычайным и полномочным послом КНР на Украине Ду Веем. Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношений между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиции", - написал Зеленский в "Твиттере".

ЦИК Украины 30 апреля официально огласил окончательные результаты президентских выборов. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов. 3 мая в официальной газете "Правительственный курьер" были опубликованы результаты выборов, с этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых должна пройти церемония инаугурации избранного главы государства. Ранее сообщалась, что точную дату инаугурации должна 14 мая определить Верховная рада.



