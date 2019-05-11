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Премьер Грузии считает, что для приостановки безвизового решила с ЕС оснований нет

12:45 11.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разговоры о том, что действие безвизового режима Грузии с Евросоюзом может быть приостановлено, не имеют под собой оснований. Об этом в субботу заявил журналистам премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

"Когда мы говорим о либерализации визового режима, когда мы говорим о Соглашении об ассоциации с ЕС - это не является чьим-то личным достижением. Это достижение грузинского государства. Мы должны с особой бережностью относиться к этому, и каждый гражданин Грузии должен быть особенно ответственным, когда предпринимает шаги и пользуется этой очень большой выгодой. Я хочу еще раз заверить всех, что разговоры о том, что либерализация визового режима Грузии может быть приостановлена, абсолютно не имеют оснований", - цитирует Бахтадзе Первый канал Общественного вещателя Грузии.


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