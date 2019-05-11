Для пострадавших от пожаров в Забайкальском крае выделено 450 млн рублей
13:30 11.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда на строительство и приобретение жилья для людей, пострадавших в результате пожаров в Забайкальском крае. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.
"Выделить в 2019 году Минстрою России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 450000 тыс. рублей в целях предоставления субсидии бюджету Забайкальского края на софинансирование реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями граждан, являвшихся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров, произошедших на территории Забайкальского края в апреле 2019 г.", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что выделенные средства будут направлены на покупку и строительство нового жилья взамен утраченного общей площадью 9 тысяч кв. метров.
Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края 19 и 20 апреля пострадало 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил около 100 жилых домов. Травмы получили 36 человек.
НОВОСТИ
- 12:45 11.05.2019
- Премьер Грузии считает, что для приостановки безвизового решила с ЕС оснований нет
- 12:15 11.05.2019
- Президент Украины и посол КНР обсудили развитие сотрудничества между странами
- 11:45 11.05.2019
- Туск считает, что есть вероятность предотвратить выход Великобритании из ЕС
- 11:15 11.05.2019
- В Баренцевом море пройдут российско-норвежские учения\ по спасению "Баренц-2019"
- 10:45 11.05.2019
- В Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром
- 10:15 11.05.2019
- Из-за столкновения судов в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив бензина
- 09:50 11.05.2019
- Франция: Одобрен новый законопроект по реставрации собора Парижской Богоматери
- 09:40 11.05.2019
- Трамп вводит новые пошлины на товары из Китая
- 09:30 11.05.2019
- Ряд дипломатов РФ не сможет попасть на конференцию ООН по ДНЯО
- 09:20 11.05.2019
- Литва: Накануне президентских выборов объявлен день тишины
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать