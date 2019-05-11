Для пострадавших от пожаров в Забайкальском крае выделено 450 млн рублей

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда на строительство и приобретение жилья для людей, пострадавших в результате пожаров в Забайкальском крае. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.

"Выделить в 2019 году Минстрою России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 450000 тыс. рублей в целях предоставления субсидии бюджету Забайкальского края на софинансирование реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями граждан, являвшихся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров, произошедших на территории Забайкальского края в апреле 2019 г.", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что выделенные средства будут направлены на покупку и строительство нового жилья взамен утраченного общей площадью 9 тысяч кв. метров.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края 19 и 20 апреля пострадало 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил около 100 жилых домов. Травмы получили 36 человек.



