0
0
0
НОВОСТИ

Для пострадавших от пожаров в Забайкальском крае выделено 450 млн рублей

13:30 11.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России выделило 450 млн рублей из резервного фонда на строительство и приобретение жилья для людей, пострадавших в результате пожаров в Забайкальском крае. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.

"Выделить в 2019 году Минстрою России из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 450000 тыс. рублей в целях предоставления субсидии бюджету Забайкальского края на софинансирование реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями граждан, являвшихся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров, произошедших на территории Забайкальского края в апреле 2019 г.", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что выделенные средства будут направлены на покупку и строительство нового жилья взамен утраченного общей площадью 9 тысяч кв. метров.

Из-за степных пожаров на юге и юго-востоке Забайкальского края 19 и 20 апреля пострадало 17 населенных пунктов. Огонь уничтожил около 100 жилых домов. Травмы получили 36 человек.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:45 11.05.2019
Премьер Грузии считает, что для приостановки безвизового решила с ЕС оснований нет
0
90
12:15 11.05.2019
Президент Украины и посол КНР обсудили развитие сотрудничества между странами
0
124
11:45 11.05.2019
Туск считает, что есть вероятность предотвратить выход Великобритании из ЕС
0
161
11:15 11.05.2019
В Баренцевом море пройдут российско-норвежские учения\ по спасению "Баренц-2019"
0
175
10:45 11.05.2019
В Москве ожидаются кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром
0
210
10:15 11.05.2019
Из-за столкновения судов в Хьюстонском судоходном канале произошел разлив бензина
0
230
09:50 11.05.2019
Франция: Одобрен новый законопроект по реставрации собора Парижской Богоматери
0
272
09:40 11.05.2019
Трамп вводит новые пошлины на товары из Китая
0
281
09:30 11.05.2019
Ряд дипломатов РФ не сможет попасть на конференцию ООН по ДНЯО
0
315
09:20 11.05.2019
Литва: Накануне президентских выборов объявлен день тишины
0
282

Возврат к списку