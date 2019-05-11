Ущерб от загрязненной нефти сотни миллионов долларов - Лукашенко

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ущерб белорусской стороны от поступления загрязненной нефти в нефтепровод "Дружба" составляет сотни миллионов долларов. Такую оценку он озвучил в субботу журналистам.

"Это огромный ущерб, нанесенный нефтепроводу, самому оборудованию на нефтепроводах и на НПЗ. Два нефтеперерабатывающих завода (особенно Мозырский, больше, чем Новополоцкий) были загрязнены. И это огромный ущерб, который был нанесен стране, - сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. - Я не говорю уже о том, что Новополоцкий завод работал наполовину, Мозырский простаивал, на треть работал, мы недополучили определенную прибыль, валютную выручку, транзит - мы огромные деньги потеряли. Это сотни миллионов долларов".

Он также отметил, что вопрос конкретной суммы и механизма компенсации потерь белорусской стороне от поставки некачественной российской нефти не обсуждался с президентом России, но тем не менее Владимир Путин в публичных выступлениях признавал наличие ущерба. "Он [Путин] понимает, что надо ущерб компенсировать. Он сам сказал, что это огромные потери для России, имиджевые потери, - сказал Лукашенко. - А в центре этого ущерба лежит Беларусь, мы больше всего потеряли от этого, он публично признал, что это огромный ущерб. Какой? Специалисты посчитают. Думаю, россияне не должны это оспаривать. Что, мы с россиянами пойдем судиться по этому вопросу? Думаю, мы разберемся, кто кому что должен".

Лукашенко напомнил, что по его распоряжению Белоруссия планировала начать ремонт нескольких участков нефтепровода "Дружба", на нем насчитывается порядка 10 - 12 аварийных участков, однако начало ремонтных работ откладывалось, чтобы не останавливать российский транзит. "И доработались до того, что дальше тянуть некуда. Но я в очередной раз, когда грязь эта пошла, пошла ядовитая нефть, запретил останавливать участки нефтепровода, чтобы еще большего ущерба России не нанести", - сказал Лукашенко.