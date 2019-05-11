Зеленский планирует пересмотреть решения Порошенко - экс-министр финансов

14:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избранный президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность пересмотрит "одиозные решения" действующего главы государства Петра Порошенко. Об этом сообщил советник Зеленского, экс-министр финансов Александр Данилюк.

"Наша команда отслеживает все назначения. Одиозные решения (Петра Порошенко - прим. ТАСС) пересмотрим. Надо понимать, что люди, назначенные уходящей администрацией в последние недели работы, априори получают меньше доверия общества - как они будут работать? Это называется - "доживать по-новому", - сказал Данилюк в опубликованном в субботу интервью изданию "Лига.нет".

Он сообщил, что команда новоизбранного президента сотрудничает с общественными организациями, например, с Центром противодействия коррупции. "Мы планируем перезапустить набор и аттестацию судей. Волюнтаристское назначение судей Верховного Суда, уходящим президентом в последние дни своей каденции, добропорядочность которых вызывала вопросы. Судьи Верховного суда, которые были признаны недобропорядочными, это недопустимо. Расчет таков, что новый президент будет занят другими вопросами, не до этого", - сказал Данилюк.

По его словам, новому президенту нужно зачистить систему власти от представителей большого бизнеса. "Сейчас в системе хватает людей [Дмитрия] Фирташа, [Рината] Ахметова и других. Это им помогает конкурировать. Они стараются влезть внутрь, потому что государство не обеспечивает честную конкуренцию и эффективное регулирование экономики", - сказал экс-министр. После, сказал экс-министр, необходимо запретить финансовым группам владеть медиа. "Субсидирование каналов на десятки миллионов долларов - это ни что иное как, цена, которую платят олигархи за политическое влияние. А оно неизбежно обходится нашим гражданам в тысячи раз дороже", - добавил советник .

Он считает необходимым "вырабатывать цивилизованную политическую культуру", поставив в пример администрацию Белого дома, которая уходя "принимает нужные, но непопулярные решения, чтобы облегчить участь следующему президенту". "Это часть культуры. А мы - свидетели того, как уходящий президент закладывает новому мины. И это не только кадровые назначения. Это также, например, и отмена статьи за незаконное обогащение, которое создало напряжение во взаимодействии с МВФ и ЕС", - сказал Данилюк.