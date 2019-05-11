В Париже началась очередная манифестация "желтых жилетов"

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Колонна участников движения "желтые жилеты" отправилась в субботу с парижской площади Жюсьё в юго-восточной части города к одной из площадей на южной окраине столицы. Об этом сообщил корр. ТАСС с места событий. Участники акции поют французский национальный гимн "Марсельеза", несут флаги республики и ряда регионов страны.

Участникам 26-й серии общенациональных протестов, число которых в столице пока не превышает трех-четырех сотен человек, предстоит пройти путь примерно в 9 километров. Это несколько меньше, чем в прежние дни акций. Лейтмотивом мобилизации "жилетов" на этот раз стали не социальные требования, а протест против реформы образования, которую проводят власти, выражение поддержки преподавателям, лицеистам и студентам в целом.

Эта манифестация - единственная разрешенная в столице. Протестующим категорически запрещено появляться на Елисейских Полях и прилегающих улицах. Закрыты для них зоны у Национального собрания и собора Парижской Богоматери.

Шествие в Париже должно завершиться к 19 часам (20.00 мск), причем серьезно помешать его проведению может ливень, не прекращающийся с вечера пятницы. В Париже и прилегающих департаментах уже побиты несколько исторических рекордов по числу выпавших осадков.



