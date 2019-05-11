Ливийская армия намерена начать наступление на Сирт

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара намерена в скором времени начать наступление на город Сирт, расположенный в 500 км восточнее столицы. Об этом сообщил в субботу телеканал "Аль- Хадас" со ссылкой на собственные источники.

По их данным, в окрестности контролируемого силами Правительства национального согласия (ПНС, заседает в Триполи, премьер-министр - Фаиз Сарадж) города уже переброшены армейские подразделения. Как отмечается, приказ о начала штурма может быть отдан в течение ближайших часов. С установлением контроля над Сиртом командование ЛНА рассчитывает открыть для войск новое направление вдоль побережья Средиземного моря в сторону Триполи через находящуюся в 200 км восточнее него Мисурату.



