Казахстан: Стартовала предвыборная агитация кандидатов на выборах президента
16:45 11.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предвыборная агитация кандидатов на выборах президента Казахстана, которые пройдут 9 июня, стартовала в субботу с 18:00 по местному времени (15:00 мск).
"Одиннадцатого мая в 18:00 заканчивается этап регистрации кандидатов в президенты республики. Следующий после периода регистрации период начала предвыборной агитации начинается после восемнадцати часов по местному времени 11 мая 2019 года", - сообщили в пресс-службе Центризбиркома Казахстана.
Процедуру регистрации в ЦИК прошли семь кандидатов на высший государственный пост. Из них четыре человека выдвинуты партиями. Это действующий президент республики Касым-Жомарт Токаев, идущий на выборы от правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) республики Дания Еспаева - от партии "Ак жол" ("Светлый путь"), депутат Мажилиса Жамбыл Ахметбеков - от Коммунистической народной партии Казахстана, председатель правления НАО "Национальный аграрный научно- образовательный центр" Толеутай Рахимбеков - от общественного объединения "Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Аул").
Еще три человека зарегистрированы в ЦИК в качестве кандидатов от республиканских общественных объединений. Среди них общественный деятель, журналист Амиржан Косанов, который выдвинут Объединенным национал-патриотическим движением "Улт тагдыры" ("Судьба нации"), писатель и общественный деятель Садыбек Тугел - республиканским движением "Улы дала кырандары" ("Орлы великой степи"), председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов - от Федерации профсоюзов Казахстана.
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