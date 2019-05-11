Минобороны Латвии может внести ограничения военнослужащим запаса на ношение формы
17:15 11.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс намерен найти возможность законодательно запретить военнослужащим запаса Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии участвовать в форменной одежде в мероприятиях Дня Победы 9 мая. Об этом сообщил в субботу пресс-секретарь Минобороны Каспарс Галкинс.
По его словам, которые приводит агентство ЛЕТА, Пабрикс считает "морально неприемлемым" для военнослужащих запаса участвовать в праздновании Дня Победы. Ранее портал "Тэ-вэ-нет" опубликовал фото участника праздничных мероприятий 9 мая в Даугавпилсе, одетого в латвийскую военную форму. Как выяснилось в ходе проведенной проверки, этот мужчина несколько лет назад уволился из НВС в запас.
Как указало Минобороны Латвии, уволенным в запас военнослужащим страны разрешено одевать форменную одежду в дни официальных государственных праздников, памятные даты, а также на различные мероприятия, поддерживаемые Минобороны и НВС. В данный момент наказание за ношение форменной одежды в другие дни не предусмотрено, однако Пабрикс планирует поручить Минобороны подготовить соответствующие поправки.
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