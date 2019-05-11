Свердловской областью заинтересовались китайские инвесторы

18:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве со Свердловской областью по таким направлениям, как металлургия, сельское хозяйство, а также продвижение медицинских услуг и производство медицинской техники. Об этом сообщил в субботу, отвечая на вопрос корр. ТАСС на встрече с прессой, губернатор области Евгений Куйвашев, который находится в китайском городе Сиань (северо-западная провинция Шэньси) в составе делегации Уральского федерального округа (УФО), принимающей участие в 4-й Международной ЭКСПО Шелкового пути.

"Мы активно работаем по поставкам нашей машиностроительной продукции. Безусловно, им интересны наши изделия из того объема металлургии, которые мы выпускаем", - сказал он, констатировав, что в настоящее время наблюдается рост товарооборота региона с Китаем в части обрабатывающих отраслей.

Губернатор напомнил, что Свердловская область имеет соглашения с тремя провинциями и двумя городами Китая и уже довольно давно работает с партнерами из КНР по самым разным направлениям. "Мы также готовы расширять наше сотрудничество в производстве медицинской техники, металлообработки, сельского хозяйства. Китайским инвесторам это интересно и, как показывает в том числе работа здесь на форуме, интересна работа по продвижению наших услуг, в том числе медицинских услуг, как со стороны китайских представителей, так и со стороны наших учреждений", - отметил он.

"Товарооборот после начала работы Российско-Китайского ЭКСПО (в Екатеринбурге - прим. ТАСС), а также проведения Иннопрома, страной-партнером которого была Китайская Народная Республика, увеличился практически в два с половиной раза", - сообщил губернатор.

В 2018 году объем торговли Свердловской области с Китаем, уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, составил 2,1 млрд долларов, что почти на 60% превысило показатель 2017 года.