Свердловской областью заинтересовались китайские инвесторы
18:15 11.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве со Свердловской областью по таким направлениям, как металлургия, сельское хозяйство, а также продвижение медицинских услуг и производство медицинской техники. Об этом сообщил в субботу, отвечая на вопрос корр. ТАСС на встрече с прессой, губернатор области Евгений Куйвашев, который находится в китайском городе Сиань (северо-западная провинция Шэньси) в составе делегации Уральского федерального округа (УФО), принимающей участие в 4-й Международной ЭКСПО Шелкового пути.
"Мы активно работаем по поставкам нашей машиностроительной продукции. Безусловно, им интересны наши изделия из того объема металлургии, которые мы выпускаем", - сказал он, констатировав, что в настоящее время наблюдается рост товарооборота региона с Китаем в части обрабатывающих отраслей.
Губернатор напомнил, что Свердловская область имеет соглашения с тремя провинциями и двумя городами Китая и уже довольно давно работает с партнерами из КНР по самым разным направлениям. "Мы также готовы расширять наше сотрудничество в производстве медицинской техники, металлообработки, сельского хозяйства. Китайским инвесторам это интересно и, как показывает в том числе работа здесь на форуме, интересна работа по продвижению наших услуг, в том числе медицинских услуг, как со стороны китайских представителей, так и со стороны наших учреждений", - отметил он.
"Товарооборот после начала работы Российско-Китайского ЭКСПО (в Екатеринбурге - прим. ТАСС), а также проведения Иннопрома, страной-партнером которого была Китайская Народная Республика, увеличился практически в два с половиной раза", - сообщил губернатор.
В 2018 году объем торговли Свердловской области с Китаем, уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, составил 2,1 млрд долларов, что почти на 60% превысило показатель 2017 года.
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