0
0
91
НОВОСТИ

Свердловской областью заинтересовались китайские инвесторы

18:15 11.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские инвесторы заинтересованы в сотрудничестве со Свердловской областью по таким направлениям, как металлургия, сельское хозяйство, а также продвижение медицинских услуг и производство медицинской техники. Об этом сообщил в субботу, отвечая на вопрос корр. ТАСС на встрече с прессой, губернатор области Евгений Куйвашев, который находится в китайском городе Сиань (северо-западная провинция Шэньси) в составе делегации Уральского федерального округа (УФО), принимающей участие в 4-й Международной ЭКСПО Шелкового пути.

"Мы активно работаем по поставкам нашей машиностроительной продукции. Безусловно, им интересны наши изделия из того объема металлургии, которые мы выпускаем", - сказал он, констатировав, что в настоящее время наблюдается рост товарооборота региона с Китаем в части обрабатывающих отраслей.

Губернатор напомнил, что Свердловская область имеет соглашения с тремя провинциями и двумя городами Китая и уже довольно давно работает с партнерами из КНР по самым разным направлениям. "Мы также готовы расширять наше сотрудничество в производстве медицинской техники, металлообработки, сельского хозяйства. Китайским инвесторам это интересно и, как показывает в том числе работа здесь на форуме, интересна работа по продвижению наших услуг, в том числе медицинских услуг, как со стороны китайских представителей, так и со стороны наших учреждений", - отметил он.

"Товарооборот после начала работы Российско-Китайского ЭКСПО (в Екатеринбурге - прим. ТАСС), а также проведения Иннопрома, страной-партнером которого была Китайская Народная Республика, увеличился практически в два с половиной раза", - сообщил губернатор.

В 2018 году объем торговли Свердловской области с Китаем, уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора, составил 2,1 млрд долларов, что почти на 60% превысило показатель 2017 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

19:15 11.05.2019
Еще 40 венесуэльцев были депортированы из Перу - СМИ
0
48
18:45 11.05.2019
При крушении лодки у побережья Туниса утонуло около 60 нелегальных мигрантов
0
94
17:45 11.05.2019
Через пару лет Белоруссия будет готова принять чемпионат Европы по футболу - Лукашенко
0
169
17:15 11.05.2019
Минобороны Латвии может внести ограничения военнослужащим запаса на ношение формы
0
190
16:45 11.05.2019
Казахстан: Стартовала предвыборная агитация кандидатов на выборах президента
0
232
16:15 11.05.2019
Ливийская армия намерена начать наступление на Сирт
0
247
15:30 11.05.2019
В Париже началась очередная манифестация "желтых жилетов"
0
273
14:45 11.05.2019
Зеленский планирует пересмотреть решения Порошенко - экс-министр финансов
0
329
14:15 11.05.2019
Ущерб от загрязненной нефти сотни миллионов долларов - Лукашенко
0
393
13:30 11.05.2019
Для пострадавших от пожаров в Забайкальском крае выделено 450 млн рублей
0
331

Возврат к списку