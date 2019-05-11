При крушении лодки у побережья Туниса утонуло около 60 нелегальных мигрантов
18:45 11.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 60 нелегальных мигрантов, большинство из которых - уроженцы Бангладеш, погибли при крушении надувной лодки в ночь на пятницу в 74 км от побережья Туниса в районе портового города Сфакс (270 км к юго-востоку от столицы республики). Об этом в субботу сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой заявление главы тунисского отделения гуманитарной организации Красный полумесяц Монжи Слима.
Ранее тунисское информационное агентство "Тунис Африк Пресс" сообщало о 70 погибших и 16 спасенных.
"[Спасенные] мигранты рассказали, что отправились из [ливийского портового] города Зувара (около 110 км к западу от Триполи - прим. ТАСС) в четверг на большой лодке, которая вместила 75 человек, - рассказал он. - Затем их пересадили на небольшую надувную лодку, которая перевернулась через 10 минут, около полуночи".
По словам спасенных, они провели восемь часов в холодной воде и были спасены тунисскими рыбаками, которые сообщили о происшествии в ВМС Туниса. "Среди спасенных 14 граждан Бангадеш, марокканец и египтянин", - добавили в организации.
Как указали в Красном полумесяце, судно с нелегальными мигрантами направлялось в Италию. На борту находилось исключительно лица мужского пола, в том числе 51 уроженец Бангладеш, три египтянина, несколько марокканцев, а также граждане Чада и других африканских стран южнее Сахары. "Если бы рыбаки не заметили их, то, вероятно, выживших бы не оказалось, никто бы не узнал об этом кораблекрушении", - указал Слим.
По данным Министерства национальной обороны республики, три тела погибших обнаружены в пятницу тунисскими военными, прибывшими на место инцидента. "Три судна ВМС Туниса продолжают поисковую операцию в субботу", - указал в ведомстве.
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