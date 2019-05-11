Еще 40 венесуэльцев были депортированы из Перу - СМИ
19:15 11.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство внутренних дел Перу выдворило из страны 40 граждан Венесуэлы, которые въехали в республику по поддельным документам. Об этом сообщила в субботу газета "Насьональ".
Согласно данным перуанских властей, многие депортированные венесуэльцы в прошлом имели серьезные проблемы с законом. В апреле из Перу были высланы 50 граждан Боливарианской Республики, которые также умышленно ввели в заблуждение миграционную службу страны.
В настоящее время в Перу насчитывается более 700 тысяч выходцев из Венесуэлы, переживающей острый экономический и политический кризис. При этом, согласно опросу перуанской газеты El Comercio ("Комерсио"), негативное отношение к ним выражают уже 67% населения. В феврале 2018 года этот показатель был равен 43%.
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