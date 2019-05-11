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Экс-глава Пентагона считает, что у США нет стратегии в отношении Китая

20:15 11.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай обладает преимуществом в торговом споре с США в связи с тем, что вашингтонская администрация так и не выработала стратегию в отношении Пекина. Уверенность в этом выразил экс-глава Пентагона (2006-2011 гг.) Роберт Гейтс в интервью телеканалу Си-би-эс, которое транслировалось в субботу.

"Они [Китай] установили цели. У них есть стратегия для достижения этих целей <...> У нас действительно нет стратегии [в отношении Китая], у нас не было стратегии довольно давно", - считает Гейтс, который также возглавлял ЦРУ (1991 - 1993 гг.). Среди преимуществ Пекина он выделил программу "Сделано в Китае - 2025", предусматривающую в период 2015 - 2025 гг. модернизацию китайской промышленности, развитие инновационного производства и высоких технологий, главным образом в 10 приоритетных областях - информационные технологии, робототехника, аэрокосмическое оборудование и др.

Гейтс отметил, что торговый спор с КНР - не простая проблема для вашингтонской администрации. Он напомнил, что предшественники Дональда Трампа на посту президента США уже пытались противостоять Китаю на мировой арене. "Я не думаю, что у последних администраций США по сути была стратегия того, как иметь дело с Китаем в долгосрочной перспективе", - подчеркнул бывший директор ЦРУ.

По мнению экс-министра обороны, в Вашингтоне "долгосрочным планированием считается неделя с четверга". "Вашингтон все время поглощен насущными вопросами <...> Очень тяжело заставить должностных лиц высокого ранга выделить время для размышлений: "Где мы хотим быть через пять лет [в отношениях] с одной страной или с другой страной с точки зрения наших собственных целей?" - отметил Гейтс. Бывший заместитель помощника президента США по национальной безопасности (1989 - 1991 гг.) считает, что Совет национальной безопасности при Белом доме должен планировать долгосрочные сценарии, но, по его мнению, его члены в последние годы этим не занимаются.

Трамп в пятницу заявил, что США и Китай намерены продолжить торговые переговоры, несмотря на введение американской стороной пошлин на китайские товары. Американский лидер отметил, что эти тарифы "могут быть сняты или не сняты в зависимости от того, как пойдут переговоры в будущем". Он также поручил ввести дополнительные пошлины на продукцию из КНР еще на 300 млрд долларов.

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