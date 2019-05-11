В шествии по случаю пятой годовщины ДНР приняли участие около 40 тыс человек
20:45 11.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 40 тысяч жителей Донецкой народной республики (ДНР) в субботу приняли участие в праздничном шествии "Лента времени" на улицах Донецка. Торжественная акция приурочена к пятой годовщине референдума о самоопределении республики.
"По данным организаторов, в мероприятии приняли участие около 40 тысяч жителей и гостей республики", - говорится в сообщении Донецкого агентства новостей. Возглавили колонну лидер ДНР Денис Пушили, министры и депутаты Народного совета. Помимо местных жителей в акции приняли участие и гости республики, в том числе из зарубежья.
Участники шествия несли в руках фотографии, на которых запечатлены моменты становления ДНР и жизни ее людей в течение пяти лет. Все вместе они и составили "Ленту времени" с 2014 года и до сегодняшнего дня.
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