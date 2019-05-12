В Москве сегодня до 24 градусов тепла и без осадков
09:15 12.05.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
Переменная облачность без осадков и до 24 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во воскресенье, 12 мая. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - 22-24 градуса, по области от 19 до 24 градусов. Ветер слабый», - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что атмосферное давление в середине дня составит 754 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 40%.
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