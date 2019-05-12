Источник: Причиной катастрофы "Суперджета" могла стать недостаточная подготовка пилотов к управлению в ручном режиме

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия по расследованию причин катастрофы самолета "Сухой Суперджет-100" в аэропорту Шереметьево рассматривает среди версий недостаточную подготовку пилотов к управлению в ручном режиме. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Среди версий рассматривается версия, что пилотам не хватило должной подготовки для выполнения посадки в режиме "Direct Mode" (в ручном режиме - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что самолет перешел в ручной режим управления после того, как в него попала молния. "Предположительно, из-за короткого замыкания после попадания молнии из строя вышли автоматические системы управления лайнером (автопилот)", - сказал источник, отметив, что работа по установлению причин катастрофы продолжается.