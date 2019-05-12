Команда Зеленского не изменит курс относительно отношения к "войне с Россией"
10:40 12.05.2019 Источник: РОСБАЛТ
Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин рассказал о приоритетах и политическом курсе нового главы государства, в том числе в отношении России, передает "Росбалт".
В эфире «Громадского телевидения» Апаршин назвал конфликт в Донбассе «войной с Россией» и пообещал, что Зеленский не изменит отношения к этой ситуации. «Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией, это же война», — сказал он.
При этом Апаршин отметил, что многие темы ему не удалось обсудить с Зеленским во время личной встречи, но позиция по ним «общеизвестна».
НОВОСТИ
- 10:15 12.05.2019
- Источник: Причиной катастрофы "Суперджета" могла стать недостаточная подготовка пилотов к управлению в ручном режиме
- 09:40 12.05.2019
- Полиция запретила выдавать тело Доренко его вдове
- 09:15 12.05.2019
- В Москве сегодня до 24 градусов тепла и без осадков
- 09:10 12.05.2019
- Помпео: США наращивают силы на Ближнем Востоке из-за Ирана
- 09:05 12.05.2019
- Взрыв газа произошел в жилом доме в Ростовской области, есть жертвы
- 09:00 12.05.2019
- Трамп: При победе демократа на выборах Китай продолжит грабить США на 500 млрд долл. в год
- 20:45 11.05.2019
- В шествии по случаю пятой годовщины ДНР приняли участие около 40 тыс человек
- 20:15 11.05.2019
- Экс-глава Пентагона считает, что у США нет стратегии в отношении Китая
- 19:45 11.05.2019
- В Лондоне появятся двухэтажные автобусы, работающие на водороде
- 19:15 11.05.2019
- Еще 40 венесуэльцев были депортированы из Перу - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать