0
0
0
НОВОСТИ

Команда Зеленского не изменит курс относительно отношения к "войне с Россией"

10:40 12.05.2019 Источник: РОСБАЛТ

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин рассказал о приоритетах и политическом курсе нового главы государства, в том числе в отношении России, передает "Росбалт".

В эфире «Громадского телевидения» Апаршин назвал конфликт в Донбассе «войной с Россией» и пообещал, что Зеленский не изменит отношения к этой ситуации. «Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией, это же война», — сказал он.

При этом Апаршин отметил, что многие темы ему не удалось обсудить с Зеленским во время личной встречи, но позиция по ним «общеизвестна».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:15 12.05.2019
Источник: Причиной катастрофы "Суперджета" могла стать недостаточная подготовка пилотов к управлению в ручном режиме
0
86
09:40 12.05.2019
Полиция запретила выдавать тело Доренко его вдове
0
143
09:15 12.05.2019
В Москве сегодня до 24 градусов тепла и без осадков
0
166
09:10 12.05.2019
Помпео: США наращивают силы на Ближнем Востоке из-за Ирана
0
176
09:05 12.05.2019
Взрыв газа произошел в жилом доме в Ростовской области, есть жертвы
0
182
09:00 12.05.2019
Трамп: При победе демократа на выборах Китай продолжит грабить США на 500 млрд долл. в год
0
203
20:45 11.05.2019
В шествии по случаю пятой годовщины ДНР приняли участие около 40 тыс человек
0
660
20:15 11.05.2019
Экс-глава Пентагона считает, что у США нет стратегии в отношении Китая
0
649
19:45 11.05.2019
В Лондоне появятся двухэтажные автобусы, работающие на водороде
0
758
19:15 11.05.2019
Еще 40 венесуэльцев были депортированы из Перу - СМИ
0
669

Возврат к списку