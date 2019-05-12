Команда Зеленского не изменит курс относительно отношения к "войне с Россией"

10:40 Источник: РОСБАЛТ

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин рассказал о приоритетах и политическом курсе нового главы государства, в том числе в отношении России, передает "Росбалт".

В эфире «Громадского телевидения» Апаршин назвал конфликт в Донбассе «войной с Россией» и пообещал, что Зеленский не изменит отношения к этой ситуации. «Мы не меняем курс касательно вступления Украины в НАТО. Но мы не обсуждали сроки. Мы не меняем курс касательно отношения к войне с Российской Федерацией, это же война», — сказал он.

При этом Апаршин отметил, что многие темы ему не удалось обсудить с Зеленским во время личной встречи, но позиция по ним «общеизвестна».