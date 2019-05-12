СМИ: Несколько взрывов прогремело в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ

11:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов прогремело в порту эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил в воскресенье на своем сайте телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственные источники.

По их информации, сильные взрывы прогремели в порту Эль- Фуджайры рано утром в воскресенье.

Дополнительных подробностей телеканал не приводит.