СМИ: Несколько взрывов прогремело в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ
11:55 12.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько взрывов прогремело в порту эмирата Эль-Фуджайра, входящего в состав Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил в воскресенье на своем сайте телеканал "Аль-Маядин" со ссылкой на собственные источники.
По их информации, сильные взрывы прогремели в порту Эль- Фуджайры рано утром в воскресенье.
Дополнительных подробностей телеканал не приводит.
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