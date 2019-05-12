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Опознаны тела пятерых туристов, погибших под лавиной на Алтае

12:25 12.05.2019 Источник: РОСБАЛТ

После гибели группы туристов в горах Алтая были опознаны тела всех пяти найденных жертв, поиски еще двоих продолжатся лишь в июне, передает "Росбалт".

Тела троих погибших увезли на родину в Новосибирск, похороны состоятся 12 и 13 мая, сообщается на странице секции горного туризма Новосибирского государственного университета в социальной сети «ВКонтакте».

«К настоящему моменту завершены процедуры опознания всех найденных пяти туристов. Трое из них уже переданы родственникам для погребения, еще по двум эксперты проводят судебно-медицинские работы», — гласит сообщение СК.


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