Опознаны тела пятерых туристов, погибших под лавиной на Алтае

12:25 Источник: РОСБАЛТ

После гибели группы туристов в горах Алтая были опознаны тела всех пяти найденных жертв, поиски еще двоих продолжатся лишь в июне, передает "Росбалт".

Тела троих погибших увезли на родину в Новосибирск, похороны состоятся 12 и 13 мая, сообщается на странице секции горного туризма Новосибирского государственного университета в социальной сети «ВКонтакте».

«К настоящему моменту завершены процедуры опознания всех найденных пяти туристов. Трое из них уже переданы родственникам для погребения, еще по двум эксперты проводят судебно-медицинские работы», — гласит сообщение СК.



