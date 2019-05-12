В Москве на понедельник объявлен "желтый" уровень опасности
14:03 12.05.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»
«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на понедельник, 13 мая, из-за ветра и грозы, сообщает Гидрометцентр России.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.
Отмечается, что предупреждение будет действовать с 9:00 в течение 12 часов.
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