Командующий КСИР: Иран может нанести США "удар в голову"
15:00 12.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран нанесет США "удар в голову", если Америка предпримет против Ирана какие-либо конкретные силовые действия. Об этом, как сообщил в воскресенье телеканал "Аль-Арабия", заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) бригадный генерал Хосейн Салами.
"Если Америка сделает шаг против нас (Ирана - прим. ТАСС), то мы нанесем удар в голову", - сказал командующий КСИР. По его убеждению, США не пойдут на риск и не будут использовать свои авианосцы против Ирана. Он, в частности, отметил, что иранские "оборонительные возможности адекватны и достаточны", а американские авианосцы вполне уязвимы. Поэтому, по его словам, "Вашингтон не пойдет на такой риск (имеется в виду возможность применения против Ирана американских авианосцев - прим. ТАСС)".
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