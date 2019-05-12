0
0
61
НОВОСТИ

Главе налоговой службы Украины не удалось зарегистрировать свое ведомство

17:19 12.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов не смог зарегистрировать возглавляемое им ведомство из-за юридических коллизий. Об этом сообщило в воскресенье украинская "Независимая служба новостей".

Верланов обратился к регистратору в Шевченковскую районную государственную администрацию Киева с просьбой о регистрации ГНС Украины, которая создается как отдельная структура, входившая до этого в Государственную фискальную службу страны. "Регистратор в своем решении акцентирует внимание, что ГФС Украины не находится в состоянии прекращения путем реорганизации в связи с разделением", - сказано в сообщении. По этой причине регистратор отказался рассматривать представленные документы.

Верланов назначен главой ГНС 8 мая решением правительства Украины. Ранее он победил в конкурсе на эту должность.

В декабре 2018 года кабинет министров Украины решил разделить Государственную фискальную службу на два отдельных органа - Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 12.05.2019
В Буркина-Фасо напали на католическую церковь, есть жертвы
0
101
16:18 12.05.2019
В Украине рассекретили документы о Петлюре
0
219
15:00 12.05.2019
Командующий КСИР: Иран может нанести США "удар в голову"
0
348
14:20 12.05.2019
СМИ: В католических храмах в Коломбо возобновились воскресные мессы
0
274
14:03 12.05.2019
В Москве на понедельник объявлен "желтый" уровень опасности
0
298
13:25 12.05.2019
Израиль нашел место для поселения в честь Трампа на Голанах
0
330
13:05 12.05.2019
Власти эмирата Эль-Фуджайра опровергли сообщения о взрывах в порту
0
336
12:25 12.05.2019
Опознаны тела пятерых туристов, погибших под лавиной на Алтае
0
349
11:55 12.05.2019
СМИ: Несколько взрывов прогремело в порту Эль-Фуджайра в ОАЭ
0
379
11:11 12.05.2019
Стали известны темы переговоров Помпео в России
0
457

Возврат к списку