Главе налоговой службы Украины не удалось зарегистрировать свое ведомство
17:19 12.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Государственной налоговой службы (ГНС) Украины Сергей Верланов не смог зарегистрировать возглавляемое им ведомство из-за юридических коллизий. Об этом сообщило в воскресенье украинская "Независимая служба новостей".
Верланов обратился к регистратору в Шевченковскую районную государственную администрацию Киева с просьбой о регистрации ГНС Украины, которая создается как отдельная структура, входившая до этого в Государственную фискальную службу страны. "Регистратор в своем решении акцентирует внимание, что ГФС Украины не находится в состоянии прекращения путем реорганизации в связи с разделением", - сказано в сообщении. По этой причине регистратор отказался рассматривать представленные документы.
Верланов назначен главой ГНС 8 мая решением правительства Украины. Ранее он победил в конкурсе на эту должность.
В декабре 2018 года кабинет министров Украины решил разделить Государственную фискальную службу на два отдельных органа - Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу.
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