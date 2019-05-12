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НОВОСТИ

В Буркина-Фасо напали на католическую церковь, есть жертвы

17:40 12.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере шесть человек, в том числе священник, погибли при нападении на католическую церковь в населенном пункте Дабло на севере Буркина-Фасо. Об этом в воскресенье сообщила французская радиостанция RFI.

По ее данным, вооруженные люди ворвались в церковь в начале службы и открыли огонь по верующим.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.

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