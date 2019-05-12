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Путин завтра начнет очередную серию совещаний по вопросам ОПК

19:10 12.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 мая, начнет очередную серию совещаний по вопросам оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Как сообщил ТАСС в воскресенье пресс-секретарь главы государства, предстоящая серия пройдет в новом формате.

"Да, это так", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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