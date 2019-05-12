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Эквадор передаст США вещи и документы Ассанжа

20:21 12.05.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура Эквадора решила передать США все документы, а также некоторые личные вещи основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые он оставил в посольстве страны в Лондоне. Об этом сообщила в воскресенье газета "Паис".

По ее информации, прокуратура согласилась произвести обыск в комнате, где Ассанж проживал на протяжении последних семи лет. Как ожидается, все его документы, мобильные телефоны, компьютеры и другие устройства будут переданы США. Предполагается, что обыск пройдет 20 мая.

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