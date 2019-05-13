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НОВОСТИ

На Шри-Ланке заблокировали социальные сети

07:40 13.05.2019 Источник: РОСБАЛТ

Власти Шри-Ланки заблокировали доступ к WhatsApp, Viber и Facebook, передает "Росбалт" со ссылкой на портал Ada Derana.

По мнению СМИ, такое действие властей может быть связано с обострением ситуации в городе Чилав, которое было спровоцировано постом в соцсетях о разобщенности межу расами. 

Автор поста был задержан полицией, в городе ввели комендантский час.

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