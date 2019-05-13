Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

08:00 Источник: Газета.Ru

Синоптики предупредили жителей столицы, что в понедельник, 13 мая, стоит ожидать грозу и сильный ветер, пишет "Газета.ру" со ссылкой на сайт Гидрометцентра.

По данным синоптиков, сегодня ожидается дождь, гроза и ветер с порывами до 17 м/с.

Москвичей попросили водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды. В случае, если отказаться от автомобиля не получается, водителей призывают парковаться подальше от деревьев и шатких конструкций.



