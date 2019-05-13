Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
08:00 13.05.2019 Источник: Газета.Ru
Синоптики предупредили жителей столицы, что в понедельник, 13 мая, стоит ожидать грозу и сильный ветер, пишет "Газета.ру" со ссылкой на сайт Гидрометцентра.
По данным синоптиков, сегодня ожидается дождь, гроза и ветер с порывами до 17 м/с.
Москвичей попросили водителей отказаться от поездок на автомобиле из-за непогоды. В случае, если отказаться от автомобиля не получается, водителей призывают парковаться подальше от деревьев и шатких конструкций.
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