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НОВОСТИ

В столичных аэропортах задержано и отменено 16 рейсов

08:40 13.05.2019 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

В столичных аэропортах Москвы задержано и отменено 16 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково задержано два рейса и отменено шесть, в Домодедово задержан один рейс и отменено четыре.

В свою очередь, в Шереметьево задержано три рейса.

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