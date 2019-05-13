В столичных аэропортах задержано и отменено 16 рейсов

08:40 Источник: Агентство городских новостей «Москва»

В столичных аэропортах Москвы задержано и отменено 16 рейсов, сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Так, во Внуково задержано два рейса и отменено шесть, в Домодедово задержан один рейс и отменено четыре.

В свою очередь, в Шереметьево задержано три рейса.