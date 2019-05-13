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НОВОСТИ

Для возвращения Донбасса необходимо менее суток - экс-командующий ООС Украины

09:00 13.05.2019 Источник: РБК

Бывший командующий операцией Объединенных сил (ООС) Украины Сергей Наев заявил, что для возвращения Донбасса необходимо менее суток. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «1+1».

«Непосредственно на военную акцию по освобождению территории пойдет очень мало времени — меньше суток. Главное в таком случае — очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться», — сказал он в эфире программы «Телевизионная служба новостей».  РБК

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