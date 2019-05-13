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ЦБ РФ не чеканил копейки в 2018 году

09:05 13.05.2019 Источник: Известия

Центробанк не чеканил в прошлом году монеты номиналом ниже рубля. В 2018-м в обращении находилось мелочи на общую сумму около 6,6 млрд рублей, следует из данных регулятора за прошлый год. В пресс-службе Банка России «Известиям» сообщили, что этого достаточно для обеспечения наличных платежей. Более того, часть монет остается на руках у населения, не возвращаясь в оборот. По экспертной оценке, на сегодняшний день в карманах граждан могло осесть до 5 млрд рублей мелочью.

В 2018 году, следует из данных Банка России, в обращении находились монеты достоинством в одну копейку на 72,8 млн, пятикопеечные – на 288,5 млн, монеты в 10 копеек составляли сумму чуть более 2,5 млрд, а 50 копеек – около 3,6 млрд рублей. Причем в сравнении с 2017-м этот показатель изменился на уровне статистической погрешности.

Монеты достоинством в одну и пять копеек Центробанк не чеканил с 2012 года. Об этом в 2013-м сообщал нынешний глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский, тогда занимавший пост первого зампреда ЦБ. Он же неоднократно, в том числе в интервью «Известиям», заявлял, что производство мелочи номиналом ниже рубля убыточно. 

Центробанк и Гознак не раскрывают стоимость производства монет, однако, по оценкам специалистов, она в несколько раз превышает номинал.

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