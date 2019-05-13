В ПЦУ заявили о вероятности раскола
09:20 13.05.2019 Источник: Газета.Ru
Почетный патриарх новой церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил, что существует возможность раскола. Об этом он заявил в интервью украинских СМИ.
По его словам, в настоящее время он редко общается с главой новой Православной церкви Украины Епифанием. «Из-за того, что нет общения — а оно должно быть — церковь разделилась», — отметил Филарет.
Патриарх подчеркнул, что вскоре возможен раскол ПЦУ. В случае, если это вдруг произойдет, он пообещал создать единую церковь. Ранее сообщалось, что на Украине разгорелся конфликт между главой новой церкви и Филаретом. Газета.Ru
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