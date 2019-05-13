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Литовский премьер Сквернялис признал свое поражение на президентских выборах

09:32 13.05.2019 Источник: Эхо Москвы

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис признал свое поражение на выборах президента республики и подтвердил намерение подать в отставку. Результаты голосования он принял как оценку своей работы, заявил глава правительства в эфире национального телевидения.

После подсчета большинства бюллетеней Сквернялис оказался на третьем месте, набрав 22% голосов. Его опередила экс-министру финансов Ингриде Шимоните, получившая почти 27%. Разрыв между ними образовался и начал расти после поступления сведений с избирательных участков крупнейших городов страны. Лидирует экономист Гитанас Науседа (31,5%). Поскольку никто из кандидатов не набирает более 50%, через две недели пройдет второй тур выборов.  Эхо Москвы

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