Из-за разлива мыла на трассе под Владимиром произошло несколько ДТП
10:00 13.05.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Серия ДТП произошла из-за разлива мыла на трассе под Владимиром. В Ковровском районе шесть ёмкостей с мыльным веществом вывалились на трассу из грузовика Scania.
Авария произошла накануне на 250-м километре трассы М-7 «Волга». С выпавшими контейнерами столкнулся водитель Kia Rio. Пострадали пять человек, в том числе девятилетний ребёнок. Через пять минут после первой аварии ещё одна машина вылетела в кювет и перевернулась. Водителя госпитализировали. Спустя полчаса на скользком участке Audi столкнулся с грузовиком. В этой аварии погибли два человека, трое пострадали.
Как отмечает ТАСС, сейчас движение транспорта восстановлено, коммунальщики отмыли дорогу. Говорит Москва
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