Из-за разлива мыла на трассе под Владимиром произошло несколько ДТП

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Серия ДТП произошла из-за разлива мыла на трассе под Владимиром. В Ковровском районе шесть ёмкостей с мыльным веществом вывалились на трассу из грузовика Scania.

Авария произошла накануне на 250-м километре трассы М-7 «Волга». С выпавшими контейнерами столкнулся водитель Kia Rio. Пострадали пять человек, в том числе девятилетний ребёнок. Через пять минут после первой аварии ещё одна машина вылетела в кювет и перевернулась. Водителя госпитализировали. Спустя полчаса на скользком участке Audi столкнулся с грузовиком. В этой аварии погибли два человека, трое пострадали.



Как отмечает ТАСС, сейчас движение транспорта восстановлено, коммунальщики отмыли дорогу. Говорит Москва

