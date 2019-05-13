Белоруссия предлагает ограничить право вето в ЕАЭС
10:05 13.05.2019 Источник: Коммерсант.ru
Белоруссия предложила ввести в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) мораторий на использование права вето и принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле.
За пять лет страны, входящие в союз, воспользовались этим правом семь раз. Коммерсантъ
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