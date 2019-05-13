Белоруссия предлагает ограничить право вето в ЕАЭС

10:05 Источник: Коммерсант.ru

Белоруссия предложила ввести в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) мораторий на использование права вето и принятие нормативно-правовых актов, препятствующих взаимной торговле.

За пять лет страны, входящие в союз, воспользовались этим правом семь раз. Коммерсантъ

